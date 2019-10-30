Выпил воду и отключился. Москвич обвинил таксиста Uber в отравлении и грабеже

По словам молодого человека, в себя он пришёл только через 16 часов, с банковских карт к тому моменту были списаны все деньги.

Житель столицы Кирилл Савельев вот уже больше недели безуспешно пытается найти таксиста, который в ночь с 17 на 18 октября отвёз его из центра Москвы до дома. По словам москвича, за ним приехала иномарка BMW бизнес-класса. Внутри согласно уровню сервиса была бутылка с водой, если пассажир захочет попить, что Кирилл и сделал. По его словам, больше из того вечера он ничего не помнит. Проснулся через 16 часов дома, телефон заблокирован, был удалён Face ID, с банковских карт списаны все деньги.

— Я поехал в банк, в банке написал заявление об отмене транзакций денег и потом сразу поехал в полицию, написал заявление и до сих пор жду, когда мне назначат следователя. При обращении в сервис такси я не получил никакой информации, особенно где была остановка. Потому что поездка заняла примерно час. Хотя от места заказа до дома ехать около 30 минут. Где была остановка длительностью 35 минут, в "Убере" мне так и не прокомментировали, ссылаясь то, что технический специалист сервиса свяжется со мной позже, — рассказал Лайфу Кирилл.

По всем претензиям в компании Uber Кириллу рекомендовали обратиться в таксопарк, к которому была приписана машина. Также в сервисе добавили, что аккаунт водителя будет обязательно заблокирован, а все необходимые данные будут переданы правоохранительным органам в случае их обращения.

Однако, по словам Кирилла, никто не торопится ничего расследовать, хотя известны не только номер автомобиля и полное имя водителя. Его анкета была найдена на популярном сайте для трудоустройства.

Ранее Лайф сообщал о нападении водителя такси, вооружённого ножом, на пассажира в Москве.