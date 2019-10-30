Диетолог заявила, что большинство россиян обязаны есть тыкву

Причём кроме мякоти рекомендуется употреблять и семечки. Они улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Из-за злоупотребления фастфудом, алкоголем и жареной пищей 80% россиян имеют дефицит микроэлемента магния. И как раз таки главный символ праздника Хэллоуин — круглая оранжевая тыква с плотной кожурой — поможет его восполнить. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога, главного врача медицинского центра красоты и здоровья Римму Мойсенко.

Причинами дефицита магния может быть хронический стресс, а также неправильное питание. Недостаток этого элемента человек ощущает на себе довольно сильно: появляются раздражительность, упадок сил, проблемы с суставами, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

Однако, если регулярно есть тыкву, можно легко восполнить запас этого элемента. По словам диетолога, для этого достаточно одной небольшой порции в день — 200–300 граммов. К примеру, столько в себе содержит тыквенный суп-пюре.

Кроме магния тыква — кладезь провитамина А, полезного для кожи, зрения и иммунитета, витаминов С, В1, В2, РР и Е.

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