Лайф публикует видео с места аварии маршрутки и пожарного "Урала" в Томске

В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадало 17 человек, среди раненых — ребёнок и подросток.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП в Томске, где столкнулись пожарная машина "Урал", маршрутный автобус ПАЗ и легковушка. На кадрах видно, что спецавтомобиль протаранил бок маршрутки, частично въехав в её салон.

Напомним, авария произошла на регулируемом перекрёстке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской Дивизии. По данным Лайфа, в ДТП пострадало 17 человек, среди раненых двое несовершеннолетних: 2 и 17 лет.

Причина аварии пока не известна.