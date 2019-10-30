Роскомнадзор проверит законность сбора отпечатков пальцев у детей в "Синергии"

Причиной для расследования стали жалобы родителей. Если факты нарушений подтвердятся, то будет составлен протокол об административном правонарушении.

Роскомнадзор запросил подробную информацию о проведении университетом "Синергия" тестирования с использованием дактилоскопии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Роскомнадзора, сотрудники "Синергии" без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у детей подмосковных школ. Представители университета утверждали, что данные не будут сохраняться, а тестирование проводится для профессиональной ориентации и определения наклонностей ребёнка в той или иной области.

— На уроке технологии детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков. Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, — рассказала изданию "Коммерсант" мама одного из учеников Наталья Кан.

В конце исследования ребёнку сообщили, что у него выдающиеся способности, а лучше всего ему подойдёт должность президента страны.

В ведомстве считают незаконным сбор информации таким способом. Если факты нарушений будут установлены, то на университет "Синергия" будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ. Затем все материалы будут переданы в суд.

Ранее Лайф рассказывал, что через десять лет в России могут появиться роботы-полицейские, которые будут консультировать граждан по различным вопросам, а также снимать отпечатки пальцев.