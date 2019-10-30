Зеленский призвал называть крымчан украинцами

Украинский лидер также выразил сожаление, что Крым не упоминается в больших массмедиа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно формировать особую информационную и гуманитарную политику страны по Донбассу и Крыму. Он призвал СМИ и пользователей соцсетей начать с себя: перестать называть жителей Крыма и Донбасса сепарами, то есть сепаратистами.

Зеленский отмечает, что уже даже в официальных речах стало нормой называть их жителями временно оккупированных территорий.

— Мы говорим "граждане Украины" всё меньше, — посетовал президент.

Также он выразил сожаление, что Крым редко упоминается в крупных СМИ, а Донбасс ассоциируется лишь с военным конфликтом, что "ставит на них негативное клеймо".

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский назвал три условия для прекращения войны в Донбассе.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".