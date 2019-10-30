Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Она выступала с концертами в Петербургской филармонии, Зале Чайковского в Москве, в концертных залах Японии, Германии и Греции.

Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где она была заведующей кафедрой концертмейстерского мастерства на протяжении 12 лет.

— С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская, — говорится в сообщении консерватории.

Отмечается, что вся информация о прощании с одной из ведущих концертмейстеров Петербурга будет опубликована позже.

Отметим, что Гаудасинская окончила Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1992 году стала преподавать камерный ансамбль и аккомпанемент. В 2006-м Гаудасинской присвоили звание заслуженной артистки России, а в 2007 году она стала заведующей кафедрой концертмейстерского мастерства Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.