Пригожин объяснил решение Фадеева распустить артистов: Они теряют самоконтроль

Музыкант заметил, что у его коллеги достаточно тяжёлый характер и он мог устать доказывать певцам свою ценность.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с пониманием отнёсся к решению Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами лейбла Malfa. Он объяснил, что с приходом славы с некогда неизвестными певцами, а теперь звёздами приходится знакомиться заново.

— Я прекрасно понимаю Максима Фадеева, уставшего доказывать певцам свою ценность. От собственного величия, от общественного признания они теряют самоконтроль... Куда артиста ни целуй, кругом..., — заявил Пригожин телеканалу "360".

Он также заметил, что у Фадеева достаточно тяжёлый характер. Более того, продюсер считает, что формат лейблов себя уже изжил.

Как ранее писал Лайф, сам Фадеев назвал причиной расторжения контрактов то, что лейбл стал огромным и контролировать его тяжело. При этом права на песни были переданы в безвозмездное пользование бывшим артистам, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства.