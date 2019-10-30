Хотел бесплатно. Общавшийся с проституткой депутат Рады начал день с Tinder

Примечательно, что председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества женат, у него есть двое детей — дочь и сын.

Народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко, которого ранее засекли на переписке с проституткой, перед этим рассматривал девушек в приложении для знакомств Tinder.

На снятых журналистами кадрах видно, что Яременко выбирает в смартфоне соответствующее приложение и пролистывает "предложенных" ему девушек. Впрочем, ему никто, кроме одной, не понравился. Несколько красавиц подряд он смахнул влево, что означает "нет".

Посмотрев анкеты "претенденток", народный депутат выключил телефон и спрятал его в карман пиджака.

Напомним, депутат затем сидел в двух приложениях: сеть знакомств "Мамба" и Loveeto — и интересовался, на каких условиях девушка может заняться с ним сексом.