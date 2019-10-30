Школьница заказала своему парню убийство отца и мачехи

На преступление подростков толкнула любовь. Родители не разрешали 15-летней девочке жить с молодым человеком.

В посёлке Солидарности под Липецком задержали молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

По версии следствия, нападение 22-летний Евгений совершил по просьбе своей 15-летней подруги Виктории. Девушка продумала все детали убийства родного отца и мачехи.

Отмечается, что подозреваемый проник в дом ночью 28 октября. Девушка впустила его через окно. Парень не стал дожидаться, когда родители возлюбленной уснут, и, выйдя в коридор, нанёс женщине несколько ударов ножом в грудь. Затем он вышел на крыльцо дома, а его подруга выманила туда отца. Подозреваемый нанёс ему серию ударов ножом в спину. После чего пара поспешила скрыться с места преступления.

Однако отцу девочки удалось выжить и вызвать скорую помощь. Медики констатировали смерть мачехи, а мужчину экстренно госпитализировали, его жизнь спасли. Вскоре влюблённая пара убийц была задержана. Расследование находится на контроле у руководителя СУ СК России по Липецкой области.

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