Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков

Пиньера пояснил, что он, как президент, должен ставить интересы сограждан превыше всего, хоть решение отменить саммит стало для него тяжёлым.

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране. Мероприятие должно было пройти 16–17 ноября в Сантьяго. Кроме того, не состоится и климатический форум COP25.

— Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего, — приводят слова лидера страны местные СМИ.

Он пояснил, что для него это было тяжёлым решением.

Напомним, массовые протесты охватили Чили. Люди вышли на улицы городов после того, как стоимость проезда в метро выросла в несколько раз. Протестующие сожгли несколько станций подземки и офисных зданий в столице. Также погромам подверглись магазины. Несколько протестующих погибли в потасовках с полицией.

В связи с этим власти приняли решение ввести в Сантьяго комендантский час. В стране зафиксировано более сотни актов насилия.