СКР возбудил дело после группового избиения девочки в детсаду в Ярославле

Сотрудников детского учреждения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по факту избиения малолетней девочки группой сверстников в одном из детских садов регионального центра. Как сообщает издание РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СУ СК РФ по региону Кристину Гузовскую, педагог, которая должна следить за детьми, временно отстранена от работы.

— По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила Гузовская.

Сообщается, что помимо следователей проверку инцидента также проводят прокуратура и уполномоченный по правам ребёнка в регионе.

Ранее Лайф опубликовал видео драки малышей в одном из детских садов Ярославля. На протяжении трёх минут дети группой избивали одну девочку во время прогулки.