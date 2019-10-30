Путин поручил Генпрокуратуре проверить реакцию органов на обращения по выборам

Элла Памфилова, не довольная скоростью реакции со стороны МВД, обратилась за помощью к главе государства. Однако к коллегам из петербургского избиркома у неё тоже есть вопросы.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре тщательно проверить реакцию правоохранительных органов на обращения по поводу нарушений избирательного законодательства в ходе единого дня голосования. Об этом сообщила председателя ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

— Нас очень заботит реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, и второе — судебные решения, — пояснила глава ведомства. — По этому аспекту, выходящему за пределы наших полномочий, я обращалась за помощью к президенту. Президент дал поручение генпрокурору тщательно проверить и отреагировать на нашу озабоченность.

Заявление Памфиловой прозвучало в пику выступлению председателя петербургского избиркома Виктора Миненко. В частности, выступая по видеосвязи с Москвой, он заявил, что комиссия не может вмешиваться в работу правоохранительных органов, а потому не несёт ответственности за то, что силовики не стали реагировать на нарушения во время муниципальной кампании.

Глава ЦИК РФ согласилась с тем, что комиссия не должна вмешиваться в работу силовиков, но при этом указала коллегам из Петербурга на качество самих обращений.

— Для того чтобы правоохранительные органы могли этим заниматься всерьёз, от нас зависит, что мы туда направляем, с какими аргументами, с какими фактами, даём ли мы им основания серьёзно заняться расследованием или даём основания закрыть дело за необоснованностью, — добавила Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ заявляла, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Петербурге в этом году потребовала от комиссии вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. Кроме того, в конце сентября Памфилова назвала фамилии ответственных за вмешательство в петербургские выборы.