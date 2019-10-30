В храме под Белгородом молятся за освобождение арестованного за взятку чиновника

Настоятель не верит в виновность Анатолия Попкова, благодаря усилиям которого храм удалось построить в 2013 году.

В храме Святой Живоначальной Троицы в селе Засосна Белгородской области начали молиться за освобождение главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова. Чиновник был арестован по обвинению в "получении взятки в крупном размере".

— Моя просьба молиться за него — это чисто человеческое. Он для нас главное сделал — храм построен его усилиями. Вот из этих двух факторов я за него сам молюсь и прошу людей. И люди, я смотрю, тоже многие молятся, — заявил телеграм-каналу "Белгород №1" настоятель храма Иоанн Федько.

Протоиерей не верит в виновность Попкова. О том, что нельзя брать взятки в кабинете, знают даже дети, разве стал бы так делать глава администрации, задаётся вопросом Федько. Настоятель добавил, что разбираться в деле чиновника — это прерогатива следствия, но он вместе с прихожанами продолжит за него молиться.

Глава администрации Белгородского района был задержан 18 октября на своём рабочем месте. 21 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 17 декабря.