В краевом Минздраве и управлении СКР заявили, что никаких сообщений о музыканте к ним не поступало.

Нападение на рэпера Young P&H в Перми оказалось пиар-ходом. Об этом сообщает информационное агентство "Местное время" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Всё просто, ребята решили немного попиариться, ничего серьезного. Не мешайте им, пусть они делают своё дело, "накручивают" людей. С Пимпом всё хорошо, — цитирует источника информагентство.

Отметим также, что в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщили, что обращения в полицию по поводу инцидента с соведущим Big Russian Boss не поступало. А в краевом Минздраве пояснили, что рэперу медицинская помощь не оказывалась.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что около отеля в Перми на Стаса Конченкова более известного, как рэп-исполнитель Young P&H и соведущий Big Russian Boss Show, было совершено покушение. Якобы после концерта в молодого человека выстрелили из травматического оружия двое неизвестных. Затем музыканта будто бы доставили в больницу и прооперировали. После рэпер опубликовал в "Твиттере" фотографию с повязкой на животе.