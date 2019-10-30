Врач выступила против "лечения" боли в горле мороженым

Также специалист полагает, что не стоит использовать чай из ромашки как панацею.

Мороженое можно использовать в качестве закаляющего средства, но никак не для облегчения боли в горле. При простуде его лучше не есть, хотя на Западе это практикуется, заявила врач-оториноларинголог, главный научный сотрудник ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" Галина Тарасова.

Напомним, ранее эксперты "Роскачества" заявили, что мороженое вовсе не противопоказано при простуде. По их мнению, прохлада помогает облегчить боль и не усиливает воспаление.

— Как закаливающую процедуру у детей, начиная с воды из холодильника, затем растаявшего мороженого и потом кусочки льда рассасывать, — это такой метод локального закаливания. Боль в горле мороженое особо не облегчает, я бы не рекомендовала, — передаёт ТАСС слова эксперта.

Также Тарасова отметила, что отвар ромашки, который в "Роскачестве" рекомендовали пить вместо обычного чая, не стоит использовать как панацею от вирусных заболеваний. Ромашка — это средство, которое лишь немного смягчает воспалительный процесс.

Чтобы отгородить себя от вирусных заболеваний, по мнению врача, нужно начать закаливаться летом в благоприятную погоду и питаться овощами и фруктами. Также важно проветривать жилые помещения и поддерживать в них уровень влажности не менее 40%, особенно зимой.