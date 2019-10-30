Жертвами крупной аварии в Подмосковье стали пять человек

От столкновения с грузовым авто легковушку отбросило на обочину, где она и перевернулась.

В Шаховском районе Подмосковья произошло крупное ДТП с участием грузового "мерседеса" и легкового автомобиля Kia. Как стало известно Лайфу, жертвами аварии стали пять человек.

ДТП произошло на 159-м километре трассы М9. При столкновении легковушку отбросило на обочину, при ударе она перевернулась. Все погибшие были в Kia. Источник Лайфа уточняет, что машина превратилась в искорёженный кусок металла.

На месте работают оперативные службы. Причины выясняются.