Бузова ужаснула подписчиков безвкусным нарядом: Как тётя Фрося из захолустья

Фолловеры заметили, что шорты поверх колготок обычно надевают мальчикам в детский сад.

Певица и телеведущая Ольга Бузова подверглась жёсткой критике из-за безвкусного наряда на зиму. Звезда предстала в тёмно-зелёном свитере, белых шортах, чёрных колготках и кожаных ботинках, но даже самые преданные поклонники не оценили её вкуса.

— Накидайте мне варианты, что носить, что надевать, чтобы было стильно и красиво зимой... Мои варианты — плотные колготки, юбочки и джинсики, а также объёмные свитера, в которые можно укутаться, — обратилась к подписчикам в "Инстаграме" Бузова, которую цитирует портал "Дни.ру".

Вместо советов на теледиву посыпались критичные замечания: "Ужас, как оделась", "Как тётя Фрося из захолустья", "Колхоз", "Ну точно не шорты с колготками", "Шорты на колготки! В детсад так мальчиков одевают".

Ранее футболист Дмитрий Тарасов назвал главную причину расставания с Ольгой Бузовой.