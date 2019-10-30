Задержанный за сборку бомбы школьник отпущен из СИЗО

Обвиняемому в создании взрывного устройства назначена новая мера пресечения — домашний арест.

Московский городской суд смягчил меру пресечения столичному школьнику, арестованному осенью прошлого года по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства. Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда, юноше назначен домашний арест, его освободили в зале суда.

— Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного следствием ходатайства, изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 г., освободить из-под стражи в зале суда, — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, московский подросток был задержан 2 ноября 2018 года после того, как чуть ранее 17-летний ученик техникума в Архангельске взорвал самодельную бомбу на входе в здание УФСБ России. Тот преступник погиб, ранив троих сотрудников ведомства. А у его предполагаемого столичного сообщника дома нашли самодельное взрывное устройство. В отношении 14-летнего москвича было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Изначально школьнику инкриминировали статьи "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств". Но следствие не нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы, в частности, где якобы состоял и архангельский подросток. В итоге обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое.