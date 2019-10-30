Лайф публикует видео с места жуткого ДТП в Подмосковье, где погибло пять человек

Тела оказались заблокированы внутри груды железа, в которой сложно узнать автомобиль.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места столкновения грузового "мерседеса" и легкового автомобиля КИА. В результате ДТП погибло пять человек. Жуткая авария произошла на 159-м километре трассы М9 в Подмосковье.

На кадрах видно, что тела оказались заблокированы внутри груды железа, в которой сложно узнать автомобиль. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС РФ.

Ранее сегодня в Томске столкнулись пожарная машина "Урал", маршрутный автобус ПАЗ и легковушка. Пострадало 17 человек, самому маленькому из которых всего два года.