"Не трогайте меня!" Лидию Вележеву ведут на медосвидетельствование — видео

Задержанная за авиадебош актриса пыталась объясниться с журналистами, но правоохранители спешно вели её в сторону служебного лифта.

Mash опубликовал новое видео с заслуженной артисткой РФ Лидией Вележевой, которую сотрудники полиции пытались доставить на медосвидетельствование после скандала на рейсе Москва — Тель-Авив. Актриса пыталась объясниться с журналистами и выкрикивала, что она ни в чём не виновата, но правоохранители, видимо, были против общения звезды с прессой.

— Меня задержали ни за что. Я должна объяснить людям… Подождите, не трогайте меня, — просила полицейских актриса, но те были неумолимы.

Лидия Вележева успела добавить, что она не преступник, а примерная мать и даже бабушка. По словам актрисы, она летела бизнес-классом, а там "любят всех искать виновных".

Ранее стало известно, что Вележева, которую сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот", отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение.

СМИ сообщали, что она также оскорбляла пассажиров, пусть и высокопарными словами: "Я — актриса, а вы — плебеи".