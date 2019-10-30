Исследование раскрыло, сколько школьников сталкиваются с агрессией в школе

Чаще всего травля происходит из-за одежды, причёски, происхождения и физических данных.

Каждый второй школьник в России (57%) сталкивался с агрессией сверстников в школе. Таковы результаты исследования, проведённого компанией "Михайлов и партнёры. Аналитика", сообщает ТАСС.

Треть опрошенных (32%) пожаловались на психологическое насилие — угрозы, насмешки и троллинг, а 27% — на толчки и побои. На угрозы в Интернете жалуется 21% учеников. При этом общую атмосферу назвали дружелюбной 66% респондентов.

Основными поводами для травли становятся одежда и причёска (35%), физические данные (30%) и национальность (23%). Стараются разнять дерущихся учеников 48% опрошенных, 18% смотрят и обсуждают драку, не обращают внимания на побои 14%, а 11% респондентов снимают видео на телефон.

Исследователи также поинтересовались сексуальной жизнью школьников. Так, 75% учеников считают нормальной близость до заключения брака. При этом 66% отмечали, что уже имели подобный опыт.

Также учеников спрашивали о политике. Более половины школьников (67%) заявили, что совершенно не интересуются этой сферой. 75% отметили, что не станут принимать участие в несогласованных митингах, а 52% — не будут участвовать и в согласованных.

Ранее Лайф рассказывал об одном случае агрессии школьников в отношении одноклассницы. Причиной стало её напоминание учителю дать домашнее задание. За несколько дней до этого в Самаре школьники бросили умирать одноклассника, который надышался дезодорантом.