Путин признался, что любуется Будапештом в любую погоду

Премьер-министр Венгрии согласился с российским лидером, но выразил сожаление, что власть в городе принадлежит не его партии.

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего визита в Будапешт признался, что не устаёт любоваться городом каждый раз, когда приезжает.

— Я когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом, — начал российский лидер встречу в узком составе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин добавил, что Будапешт "в любую погоду красивый". В столице Венгрии 30 октября выдалось дождливым днём, температура воздуха около семи градусов.

Премьер-министр Венгрии заметил, что Будапешт действительно красивый город. При этом он отметил, что правящая партия потеряла его. Ведь теперь власть принадлежит левым политическим силам.

Напомним, в октябре выборы мэра Будапешта выиграл оппозиционный кандидат Гергель Карачонь, опередив члена правящей партии Орбана Иштвана Тарлоша. Последний занимал пост на протяжении девяти лет.

Ранее Лайф сообщал, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Чили, но собирается в Бразилию на БРИКС.