Лидия Вележева "не поняла", почему её сняли с рейса: Я в неадеквате

Заслуженная артистка РФ назвала произошедшее безобразием и заявила, что сотрудники авиакомпании "ловят" звёзд, чтобы оправдать задержку вылета.

Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту лайнера "Аэрофлота", который должен был вылететь рейсом Москва — Тель-Авив, недоумевает, за что её выпроводили из самолёта. Она заявила, что является человеком непьющим, и обвинила бортпроводников в желании пропиариться за счёт звезды.

— Ни за что. Рейс опоздал. Они ловят актёров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии... У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут, — заявила она "Комсомольской правде" на вопрос, почему её сняли с самолёта.

Заслуженная артистка РФ назвала произошедшее безобразием. По её мнению, бортпроводники просто делают пиар за счёт звезды. Вележева призналась, что пока не знает, как она доберётся к зрителям в Тель-Авив.

Как ранее писал Лайф, гнев Вележевой обрушился на бортпроводников из-за задержки рейса. Под её горячую руку попали даже пассажиры, к которым она обращалась со словами: "Я — актриса, а вы — плебеи". В итоге звезду выпроводили из самолёта сотрудники полиции и отвели на медосвидетельствование.