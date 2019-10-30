СМИ: Миллиардер из России проспорил миллион долларов искусствоведу

По данным журналистов, причиной спора стал уровень достатка среди участников званого ужина фонда Гуггенхейма в Венеции.

Миллиардер Сергей Гордеев перевёл на счёт фонда Гуггенхейма в Венеции один миллион долларов после того, как проиграл спор искусствоведу Николасу Ильину. Как утверждает Forbes, спор между Гордеевым и Ильиным произошёл во время традиционного ужина на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм в дни архитектурной биеннале в Венеции. Миллиардер утверждал, что является богатейшим гостем мероприятия. На что Ильин не согласился и предложил поспорить в присутствии восьми свидетелей. Гордеев со своей стороны назначил ставку в один миллион долларов США.

Когда пари было заключено, выяснилось, что на мероприятии также находился шейх из ОАЭ, состояние которого было больше, чем у российского бизнесмена. Спустя неделю, по словам Ильина, Гордеев перевёл на счёт фонда Гуггенхейма миллион долларов.

Однако в пресс-службе группы компаний "ПИК", президентом которой является Сергей Гордеев, данную информацию опровергли, назвав её "странной, предвзятой и неактуальной".

— Сергей помогал различным проектам музея Гуггенхейма в России в период 2005–2008 годов, но это никак не связано со "спорами" и прочими свидетельствами людей с неоднозначной репутацией, — цитирует журнал представителей компании.

Как сообщал Лайф, ранее Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России, проанализировав их выручку и количество сотрудников. Лидером списка была названа нефтяная компания "ЛУКойл".