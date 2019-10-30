Мозговой штурм и дискуссия. Как в Светлогорске готовятся к Госсовету с Путиным

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В Светлогорске Калининградской области политики, общественники и эксперты собрались за круглым столом, чтобы устроить мозговой штурм по вопросам медицины. Активная дискуссия проходит накануне расширенного заседания Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уже завтра российский лидер приедет в область с рабочим визитом и проведёт заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено проблемам здравоохранения.

Кроме того, Путин посетит прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", где осмотрит корвет "Гремящий".

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