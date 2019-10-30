"Пугающая детей" девочка из Башкирии не смогла улететь на операцию в Израиль

Из-за генетического заболевания у малышки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Это и должны были исправить зарубежные врачи.

Двухлетняя София из башкирского села Алатана не смогла улететь с мамой на бесплатное лечение в Израиль, где ей 25 октября должны были сделать операцию. Чиновники Стерлитамакского района попросту не смогли договориться, кто возьмёт дело под свой контроль. Подробности случившегося Лайфу рассказала волонтёр благотворительной организации "Радуга добра" Регина Биргулиева.

По её словам, за подготовку документов и отправку малышки в сопровождении врача и мамы на операцию отвечали замглавы администрации по социальным вопросам Илдар Газизов и руководитель отдела образования Эльвера Имангулова. Однако они переложили свою "ношу" на директора местной школы. Женщина вместе с мамой малышки Светланой ездила оформлять загранпаспорта, при этом она платила за документы из своего кармана. Но даже несмотря на готовность паспортов поездка сорвалась.

— Мне стало стыдно... Я говорю Свете: "У директора же онкология, ей надо деньги отдать за паспорта". Я всё им купила, чтобы улетели. А тут она на днях мне звонит и говорит, что мы не улетели, потому что Газизов подставил, никому не позвонил, никого не предупредил. И никто не знает ничего. Паспорта были готовы в четверг. И то сразу не получили, потому что Газизов не позвонил, не предупредил ФСБ или кого-то там ещё. Бедная директриса обзванивала всех. Вот так и не улетели, — рассказала Регина.

История Софии стала достоянием общественности в сентябре. Двухлетнюю малышку с генетическим заболеванием отказались брать в садик со словами, что "она будет пугать детей". После общественного резонанса девочку не только удалось устроить в садик, но и также её с семьёй переселили из ветхого дома без отопления в двухкомнатную квартиру в той же деревне. А 23 октября стало известно, что София полетит на бесплатное лечение в Израиль.