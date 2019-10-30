Депутат Рады заявил, что жена поблагодарила его за общение с проституткой

Журналисты уличили народного избранника в переписке с девушкой лёгкого поведения во время парламентского заседания.

Украинский депутат от партии "Слуга народа", лидером которой является действующий президент Незалежной Владимир Зеленский, отреагировал на появившиеся в СМИ скандальные фото. Богдан Яременко сегодня вместо участия в заседании парламента вёл переписку с проституткой и сидел на сайтах для знакомств. По его словам, все обвинения сфабрикованы, а сразу после скандала его жена и вовсе позвонила ему, чтобы поблагодарить.

— Жена не всегда разделяет моё чувство юмора, — ответил нардеп, добавив, что супруга ему позвонила и поблагодарила. За что конкретно, нардеп не стал уточнять.

Отметим, помимо переписки с проституткой депутата также обвинили в использовании приложения для знакомств в рабочее время. На кадрах записи из зала Рады нардеп листал анкеты девушек. Впрочем, позднее Яременко написал на своей странице в "Фейсбуке", что это была уже намеренная провокация с его стороны. Якобы таким образом он хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков.

Как сообщал Лайф, депутата также ранее застукали за использованием двух приложений для знакомств — "Мамба" и Loveeto. В них он, в частности, интересовался, на каких условиях девушка может заняться с ним сексом.