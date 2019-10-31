ГОСТ? Не, не слышали. Экспертиза тушёнки с российских прилавков

В правильных консервах должна быть определённая массовая доля мяса и определённое количество жира и белка. Эти требования не смогли соблюсти многие производители. Но даже это не главное.

"Росконтроль" провёл масштабное исследование тушёного мяса, изготовленного, как утверждают производители, по ГОСТу. Эксперты изучили как образцы из свинины ("Мясницкий ряд", "Ремит", "Честный продукт", "Главпродукт", "Сделано в СССР/Салют", "Йошкар-Олинский мясокомбинат", "Скопинский", "Барс"), так и из говядины ("Добротный продукт", "Главпродукт", "Спецпроект", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей", "Сохраним традиции", "Рузком", "Йошкар-Олинский мясокомбинат").

Программа испытаний включала более 30 параметров качества и безопасности, в том числе проверку на видовую идентификацию сырьевого состава, гистологическое исследование, соответствие состава заявленной маркировке, а также органолептические свойства продукта (вкус, цвет и запах). Проверка проводилась совместно с санкт-петербургской общественной организацией потребителей "Общественный контроль".

Сразу отметим, что "Росконтроль" уже неоднократно проверял качество тушёнки, представленной в российских магазинах, и с безопасностью у консервов обычно всё в порядке, а вот о качестве этого сказать нельзя. То мяса в банках мало, то оно слишком жирное или тушёнка невкусная. Но в этот раз всё оказалось серьёзнее. Типичная проблема тушёной говядины и свинины — несоблюдение ГОСТа.

В правильных консервах должна быть определённая массовая доля мяса и жира и определённое количество жира и белка. Эти требования не смогли соблюсти многие производители.

Мяса и жира оказалось недостаточно в говяжьей тушёнке таких марок, как "Елинский", "Русь", "Спецпроект", и в свиных образцах — "Мясницкий ряд", "Сделано в СССР/Салют" и "Главпродукт".

С качеством мяса тоже не всё в порядке. Так, по сообщению "Росконтроля", гистологический анализ выявил, что тушёнка "Скопинская" преимущественно состоит из жировой ткани, а мышечная присутствует в недостаточном количестве. В "Елинском" якобы тоже мало мышечной ткани, зато много соединительной.

Несовпадение по показателям пищевой ценности — ещё чаще встречающееся нарушение. В данном случае это достаточно серьёзно, потому что мясо потребитель покупает ради белка. А его оказалось недостаточно во многих образцах: "Главпродукт" (и говядина, и свинина), "Сделано в СССР/Салют" (свинина), "Сохраним традиции" (говядина), "Рузком" (говядина), "Добротный продукт" (говядина), "Спецпроект" (говядина), "Русь" (говядина), "Неприкосновенный запас" (говядина), "Елинский" (говядина), "Окей" (говядина), "Скопинский" (говядина), "Курганский стандарт" (говядина). Причём у многих, как утверждает "Росконтроль", расхождение существенное — в два и более раза.

Помимо этого гистологический анализ выявил присутствие в некоторых образцах "скрытых" ингредиентов. То есть тех, которые производители не указали на упаковке. И это понятно: ведь они просто не предусмотрены ГОСТом.

Перечень сырья, который предусматривает ГОСТ 32125-2013 для изготовления мяса тушёного, довольно небольшой и включает мясной компонент (свинина, говядина жилованные), жир (сырец или топлёный), лук репчатый, перец чёрный, лист лавровый и соль Отмечают в "Росконтроле"

Чего в этом списке точно нет, так это камеди (присутствует в тушёнке "Рузком" и "Неприкосновенный запас"), каррагинана (в тушёнке "Русь" и "Главпродукт"), субпродуктов ("Сохраним традиции", "Курганский стандарт" и снова "Неприкосновенный запас"), соевого изолята ("Главпродукт").

— Эти "секретные" ингредиенты производители могут добавлять для того, чтобы удешевить производство. Пищевая ценность продукта при этом, естественно, снижается, — утверждают эксперты.

По результатам экспертизы за многочисленные нарушения образцы "Главпродукт", "Сделано в СССР/Салют", "Добротный продукт", "Спецпроект", "Скопинский", "Сохраним традиции", "Рузком", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Главпродукт", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей" добавлены в чёрный список "Росконтроля". Они не соответствуют ГОСТу, который производители указали на банках, а значит, вводят покупателей в заблуждение.

Образцы "Мясницкий ряд" и "Ремит" были добавлены в список товаров с замечаниями.

Информация о выявленных нарушениях была направлена производителям. Представители компании "Мясницкий ряд" прокомментировали результаты исследования следующим образом: "Консервы "Свинина тушёная высший сорт" также проходят регулярное исследование в аккредитованной лаборатории. На протяжении долгого периода производства по данной продукции (с февраля 2018 года) не было выявлено отклонений по показателям массовой доли соли, мяса и жира. Существует несколько ГОСТов по методам определения одних и тех же физико-химических показателей продукции, а в рамках ГОСТов могут применяться разные методы".

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