ГОСТ? Не, не слышали. Экспертиза тушёнки с российских прилавков

"Росконтроль" провёл масштабное исследование тушёного мяса, изготовленного, как утверждают производители, по ГОСТу. Эксперты изучили как образцы из свинины ("Мясницкий ряд", "Ремит", "Честный продукт", "Главпродукт", "Сделано в СССР/Салют", "Йошкар-Олинский мясокомбинат", "Скопинский", "Барс"), так и из говядины ("Добротный продукт", "Главпродукт", "Спецпроект", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей", "Сохраним традиции", "Рузком", "Йошкар-Олинский мясокомбинат").
Программа испытаний включала более 30 параметров качества и безопасности, в том числе проверку на видовую идентификацию сырьевого состава, гистологическое исследование, соответствие состава заявленной маркировке, а также органолептические свойства продукта (вкус, цвет и запах). Проверка проводилась совместно с санкт-петербургской общественной организацией потребителей "Общественный контроль".
Сразу отметим, что "Росконтроль" уже неоднократно проверял качество тушёнки, представленной в российских магазинах, и с безопасностью у консервов обычно всё в порядке, а вот о качестве этого сказать нельзя. То мяса в банках мало, то оно слишком жирное или тушёнка невкусная. Но в этот раз всё оказалось серьёзнее. Типичная проблема тушёной говядины и свинины — несоблюдение ГОСТа.
В правильных консервах должна быть определённая массовая доля мяса и жира и определённое количество жира и белка. Эти требования не смогли соблюсти многие производители.
Мяса и жира оказалось недостаточно в говяжьей тушёнке таких марок, как "Елинский", "Русь", "Спецпроект", и в свиных образцах — "Мясницкий ряд", "Сделано в СССР/Салют" и "Главпродукт".
С качеством мяса тоже не всё в порядке. Так, по сообщению "Росконтроля", гистологический анализ выявил, что тушёнка "Скопинская" преимущественно состоит из жировой ткани, а мышечная присутствует в недостаточном количестве. В "Елинском" якобы тоже мало мышечной ткани, зато много соединительной.
Несовпадение по показателям пищевой ценности — ещё чаще встречающееся нарушение. В данном случае это достаточно серьёзно, потому что мясо потребитель покупает ради белка. А его оказалось недостаточно во многих образцах: "Главпродукт" (и говядина, и свинина), "Сделано в СССР/Салют" (свинина), "Сохраним традиции" (говядина), "Рузком" (говядина), "Добротный продукт" (говядина), "Спецпроект" (говядина), "Русь" (говядина), "Неприкосновенный запас" (говядина), "Елинский" (говядина), "Окей" (говядина), "Скопинский" (говядина), "Курганский стандарт" (говядина). Причём у многих, как утверждает "Росконтроль", расхождение существенное — в два и более раза.
Помимо этого гистологический анализ выявил присутствие в некоторых образцах "скрытых" ингредиентов. То есть тех, которые производители не указали на упаковке. И это понятно: ведь они просто не предусмотрены ГОСТом.
Перечень сырья, который предусматривает ГОСТ 32125-2013 для изготовления мяса тушёного, довольно небольшой и включает мясной компонент (свинина, говядина жилованные), жир (сырец или топлёный), лук репчатый, перец чёрный, лист лавровый и соль
Отмечают в "Росконтроле"
Чего в этом списке точно нет, так это камеди (присутствует в тушёнке "Рузком" и "Неприкосновенный запас"), каррагинана (в тушёнке "Русь" и "Главпродукт"), субпродуктов ("Сохраним традиции", "Курганский стандарт" и снова "Неприкосновенный запас"), соевого изолята ("Главпродукт").
— Эти "секретные" ингредиенты производители могут добавлять для того, чтобы удешевить производство. Пищевая ценность продукта при этом, естественно, снижается, — утверждают эксперты.
По результатам экспертизы за многочисленные нарушения образцы "Главпродукт", "Сделано в СССР/Салют", "Добротный продукт", "Спецпроект", "Скопинский", "Сохраним традиции", "Рузком", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Главпродукт", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей" добавлены в чёрный список "Росконтроля". Они не соответствуют ГОСТу, который производители указали на банках, а значит, вводят покупателей в заблуждение.
Образцы "Мясницкий ряд" и "Ремит" были добавлены в список товаров с замечаниями.
Информация о выявленных нарушениях была направлена производителям. Представители компании "Мясницкий ряд" прокомментировали результаты исследования следующим образом: "Консервы "Свинина тушёная высший сорт" также проходят регулярное исследование в аккредитованной лаборатории. На протяжении долгого периода производства по данной продукции (с февраля 2018 года) не было выявлено отклонений по показателям массовой доли соли, мяса и жира. Существует несколько ГОСТов по методам определения одних и тех же физико-химических показателей продукции, а в рамках ГОСТов могут применяться разные методы".
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