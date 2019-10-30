Премьер Норвегии прокомментировала учения российских подлодок

Десять российских подводных лодок, среди которых восемь атомных, проводят секретную операцию в водах Северной Атлантики. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на службу разведки Норвегии.

По данным телеканала, операция началась на прошлой неделе. Её целью якобы является "демонстрация того, что подводные лодки готовы защищать свои военные базы, а также потенциально угрожают восточному берегу США".

— Это показывает только то, что у России есть мощные военные силы, в том числе на море. Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации, — отметила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

А МИД РФ ранее, в свою очередь, выразил беспокойство по поводу украинских учений у Крыма.