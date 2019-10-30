Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

На данный момент режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налог для самозанятых ещё на 19 регионов. Соответствующий проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, к эксперименту предлагается подключить Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирию.

С 2019 года тестовый налоговый режим для самозанятых действует в четырёх субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что лица, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, могут уплачивать 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ранее в России предложили создать список профессий для самозанятых.