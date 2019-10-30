Порошенко уже 15 раз проигнорировал повестку на допрос

По словам директора ГБР, экс-президент использует свой депутатский статус, чтобы не встречаться со следователями.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко 15 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований в рамках рассмотрения уголовных дел, в которых он фигурирует. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в эфире "Радио Свобода".

— Есть 13 производств. Но я хочу уточнить: не против Петра Порошенко. Это уголовные производства, где фигурирует, участником является или, возможно, будет участником экс-президент Пётр Порошенко. Эти производства находятся на разных этапах и на разных стадиях, — рассказал Труба.

По его словам, бывший украинский лидер использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы. Пока ведомство не в силах принудительно заставить его это сделать, но Труба заявил, что в трёх уголовных процессах ГБР идёт к этому.

Ране Лайф сообщал, что ВИП-коррупционер из команды Порошенко задержан при попытке покинуть Украину.