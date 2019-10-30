Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Сегодня ночью в городе ожидаются заморозки, что на фоне осадков может привести к гололедице.

Ближайшие сутки в российской столице будет властвовать зима — снегопад вкупе с минусовыми температурами приведёт к закреплению снежного покрова, но до сугробов не дойдёт. Прогноз озвучила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По её словам, на окраинах Москвы может образоваться снежный покров высотой до 1–2 сантиметров, а в Подмосковье — до 5 сантиметров.

— В принципе завтра ещё снежный покров сохранится, снег ещё полежит, так как ночью ожидаются минусовые температуры и днём около нуля и минус один, а уже на выходных весь этот снег растает, — рассказала она РИА "Новости".

Ранее сегодня МЧС России предупредило столичных водителей о гололедице в ночь на 30 октября.