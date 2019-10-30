Путин назвал Венгрию одним из главных европейских партнёров в энергетике

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос транзита энергоресурсов. Он заявил, что Венгрия является приоритетным партнёром России для поставок энергоресурсов в Европу по имеющимся и новым маршрутам.
Российский лидер отметил, что через территорию страны идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, а подземные хранилища Венгрии позволяют европейским странам бесперебойно получать ресурсы даже в моменты пиковых нагрузок.
— Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнёров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному, — подчеркнул Путин.
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