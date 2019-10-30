Центр Лондона перекрыли из-за утечки неизвестного токсичного вещества

К месту происшествия прибыли врачи, полицейские, а также передвижная химлаборатория.

Один человек госпитализирован с признаками отравления после утечки неизвестного токсичного вещества в центре Лондона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую полицию и медицинские службы.

Утечку зафиксировали в торговом помещении на одной из центральных улиц города, где расположено множество магазинов, включая универмаг Harrods. Место происшествия было оцеплено для выяснения причин произошедшего. У здания стоит несколько бригад врачей, полиция, а также передвижная химлаборатория.

Представители правоохранительных органов заявили, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С самого начала местные власти обвиняли Россию в покушении на бывшего шпиона. Москва решительно отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Никакие факты до сих пор представлены не были. Это не мешает США вводить против России санкции по делу об отравлении.

Ранее и сам Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность Москвы к делу Скрипалей.