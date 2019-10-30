Путин: Зеленский на украинского националиста не похож

Российский лидер не стал давать оценку действиям коллеги, который пытался лично уговаривать бойцов "Азова" уйти из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский на националиста не похож. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о недавнем напряжённом диалоге лидера Незалежной с бойцами добровольческого батальона в Донбассе.

— Я не думаю, что я вправе давать оценки деятельности президента Украины и особенно его контактам с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать, — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Венгрии в Будапеште.

Путин также отказался давать оценку выбранной Зеленским форме общения с националистами: уговаривать их сложить оружие, сидя на линии соприкосновения.

— Вопрос в том, доведёт ли он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать: вопрос разведения противоборствующих сторон в двух населённых пунктах. Это тянется годами, — сказал Путин.

Напомним, что 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил Золотое, которое после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками, прозвучала фраза "Я президент, а не лох". Правда, дискуссия с радикалами не дала результатов — украинский президент в итоге уехал ни с чем. Позже Зеленский заявил, что "разговорами" войну завершить нельзя.