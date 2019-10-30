Участник акции 27 июля в Москве Новиков признал вину, он арестован

На кадрах с акции протеста видно, что мужчина ударяет сотрудника полиции тяжёлым предметом, похожим на бутылку.

Участник прошедшей 27 июля в Москве несогласованной акции Павел Новиков признал свою вину в нападении на сотрудника полиции, сообщил следователь в Басманном суде в ходе рассмотрения вопроса об аресте фигуранта дела.

— Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал, — приводит ТАСС слова представителя ГСУ СКР по Москве.

Ведомство также опубликовало видеозапись с митинга в Москве 27 июля. На кадрах видно, что Новиков ударяет сотрудника полиции тяжёлым предметом, похожим на бутылку.

При этом сам Новиков заявил, что свою вину не признаёт, на него якобы давили.

Суд арестовал 32-летнего Павла Новикова на два месяца, до 29 декабря. Его обвиняют в нападении на полицейского.

Напомним, ранее Басманный суд арестовал на два месяца ещё четырёх участников незаконной акции 27 июля в Москве: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Максима Мартинцова и Егора Лесных.