Премьер Венгрии: Чем раньше присоединимся к "Турецкому потоку", тем лучше

Российский лидер отметил, что для республики это представляет большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна хочет присоединиться к "Турецкому потоку" как можно раньше.

— Мы не хотим зависеть от транзитных стран, и, если из России газ поступает только через Украину, это неприемлемо. Чем раньше мы присоединимся к "Турецкому потоку", тем лучше, — заявил венгерский премьер на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров в Будапеште.

Путин отметил, что участие в "Турецком потоке" сыграет значительную роль для Венгрии, так как это обеспечит энергобезопасность страны и повысит её значение в энергетике Европы. Россия в свою очередь будет только приветствовать присоединение венгерских партнёров к проекту. Переговоры по этому вопросу могут начаться в начале следующего года, добавил президент.

Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал Венгрию одним из главных европейских партнёров в энергетике.