В СКР рассказали, как мошенники представляются следователями и требуют денег

От жертв они требуют взносы, чтобы якобы им возместили моральный ущерб по уголовным делам.

Следственный комитет РФ предупредил россиян, что мошенники выдают себя за следователей и сообщают жертвам, что они якобы стали потерпевшими по уголовным делам и им полагается возмещение морального ущерба. Но, чтобы получить компенсацию, им нужно самим заплатить.

Отмечается, что мошенники звонят людям по телефону и предоставляют "правовые документы", согласно которым они являются потерпевшими по уголовным делам, возбуждённым "по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств".

Далее "следователи" требуют "крупные суммы денег", чтобы якобы обеспечить выплаты компенсаций. СК напомнил, что подобными делами ведомство не занимается. А возмещение морального вреда не предполагает того, чтобы потерпевшие сами платили какие-либо деньги. Россиян попросили сообщать о подобных звонках и соблюдать бдительность.

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