Женщина напала с топором на стену собора в Минске — видео

Находившийся поблизости мужчина выхватил орудие и удерживал женщину до прибытия наряда милиции.

В Минске женщина нанесла несколько ударов топором по стене Свято-Духова кафедрального собора, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

На кадрах женщина выходит из собора, достаёт топор и несколько раз ударяет о стену. Находившийся поблизости мужчина выхватил топор и удерживал женщину до прибытия наряда милиции.

Женщину отправили в медучреждение на обследование. Мотивы происшествия устанавливаются.

Ранее в Астрахани мужчина вызвал скорую помощь и, угрожая топором, заставил медиков убраться у него дома.