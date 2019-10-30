Женщина напала с топором на стену собора в Минске — видео

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Находившийся поблизости мужчина выхватил орудие и удерживал женщину до прибытия наряда милиции.

В Минске женщина нанесла несколько ударов топором по стене Свято-Духова кафедрального собора, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

На кадрах женщина выходит из собора, достаёт топор и несколько раз ударяет о стену. Находившийся поблизости мужчина выхватил топор и удерживал женщину до прибытия наряда милиции.

<p>Фото © МВД Белоруссии</p>

Женщину отправили в медучреждение на обследование. Мотивы происшествия устанавливаются.

Ранее в Астрахани мужчина вызвал скорую помощь и, угрожая топором, заставил медиков убраться у него дома.

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