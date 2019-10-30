Бастрыкин взял на контроль дело об избиении малышки в детсаду в Ярославле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в детском саду в Ярославле, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела и поручил установить причины и условия, которые способствовали произошедшему, — пояснила Петренко.

Проверку ЧП начали следственные органы, региональный уполномоченный по правам ребёнка и прокуратура. Педагог временно отстранена от работы. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".