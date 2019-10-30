Под Ростовом полицейские тяжело ранили двух детей во время погони за авто

Водитель ВАЗ-21099 отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и продолжил движение.

В Ростовской области находящийся при исполнении полицейский выстрелом тяжело ранил 12-летнего мальчика во время погони за автомобилем, сообщает портал "Блокнот Ростов".

Инцидент произошёл в селе Заветное Ростовской области. Два инспектора на улице Чапаева попытались остановить двигавшийся в их сторону автомобиль ВАЗ-21099 для проверки. Однако водитель проигнорировал требования, и сотрудники ГИБДД бросились в погоню.

Автомобиль выехал на трассу между Заветным и Ремонтным, где в этот момент находились начальник местного ОВД и начальник следствия того же отдела. Увидев преследование, полицейские решили помочь коллегам и присоединились к погоне.

Начальник следствия находился на службе, при нём было табельное оружие. Он сделал несколько предупредительных выстрелов, однако автомобиль не остановился. Затем полицейские открыли огонь на поражение.

После серии выстрелов автомобиль выехал в поле и заглох. В салоне находилось пять человек, в том числе и два ребёнка. За рулём был 18-летний Максим И., на пассажирских местах сидели 22-летний Александр П., 25-летний Илья Б., 12-летний Алексей Ч. и 14-летний Антон Б.

12-летний Алексей получил ранение в грудь и в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию. 14-летнему Антону диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму шеи.

Ранее в Калининграде уволили двух сотрудников полиции после того, как во время их смены в камере насмерть обварился в кипятке задержанный.