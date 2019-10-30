ФРС США уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.

По мнению представителей ФРС, уменьшение ставки может поспособствовать приближению инфляции к целевому уровню в 2%. В то же время остаётся неопределённость в отношении увеличения темпа роста цен. В релизе ведомства также говорится, что ослабление монетарной политики поддержит рост экономической активности в США и обеспечит условия для сильного рынка труда.

В ходе заседания в июле регулятор впервые за десять лет снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов. В течение долгого времени ФРС либо сохраняла, либо повышала этот показатель.