СМИ: У Посольства США в "зелёной зоне" Багдада упала ракета

В результате обстрела так называемой зелёной зоны Багдада погиб один военнослужащий армии Ирака, ещё двое были ранены. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным журналистов, два реактивных снаряда ударили недалеко от блокпоста у дипмиссии США, информация о разрушениях не сообщается.

Американское посольство располагается в особом районе Багдада, занимающем 10 квадратных километров на западе Тигра. Он появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году под официальным названием "международная зона".

В народе прижилось название "зелёная зона", в основном потому что это было одно из наиболее безопасных мест города, где расположены госучреждения, дома чиновников, органы власти, включая парламент, здесь же находятся представительства иностранных компаний.

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