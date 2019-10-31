Военного, спасшего ребёнка из горящей машины на Урале, представят к награде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился в Министерство обороны РФ с предложением представить офицера к награде.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит 23-летнего военнослужащего Османа Мамутова, который спас мальчика из горящей машины. Об этом сообщает "Челябинск онлайн".

— Осман Мамутов — настоящий герой. Я обратился в Министерство обороны РФ с предложением представить офицера к заслуженной награде. От имени региона мы его тоже наградим. Сделаю это лично, — заявил Текслер.

Семья спасённого из машины мальчика погибла в ДТП на трассе Чебаркуль — Мисяш — М5 в Чебаркульском районе утром 27 октября. Автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Погибли жена с мужем и их младший сын.

Осман Мамутов вёз супругу в аэропорт и стал свидетелем аварии. По его словам, водители, находившиеся рядом, наблюдали за происходящим и бездействовали.