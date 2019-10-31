Венгрия не пустила "украинскую" декларацию НАТО

Венгрия наложила вето на совместное заявление НАТО по Украине из-за несоблюдения прав проживающего в стране венгерского национального меньшинства. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, документ не обязывает Украину вернуть отобранные у венгерского нацменьшинства права, а между тем на западе Украины живёт порядка 150 этнических венгров, и в Будапеште не готовы жертвовать их судьбами из-за геополитических интересов.

— У нас не было другого выбора, как наложить вето на заявление, — приводит его слова Hungary Today.

Он отметил, что ранее Венгрия направляла Киеву предложения для соответствия стандартам НАТО, некоторые из которых основаны на принципах Совета Европы и ООН, однако они не были учтены.