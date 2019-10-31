В Пентагоне раскрыли подробности ликвидации аль-Багдади

Террорист подорвал себя и двух своих детей, а не трёх, как ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Результаты ДНК-анализа подтвердили, что США уничтожили именно главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

— Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК [взятыми с тела и имевшимися у США], — приводит РИА "Новости" слова Маккензи.

По его словам, вероятность того, что останки были не аль-Багдади, составляет один к 104 септиллионам.

Маккензи также рассказал подробности гибели террориста. Аль-Багдади подорвал себя и своих двух детей младше 12 лет, а не трёх, как ранее заявил президент США Дональд Трамп.

— Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей, — сказал он.

В Пентагоне также подтвердили факт захоронения "террориста номер один" в море.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.