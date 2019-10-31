Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет

Американка Брэнди Ли застала своего возлюбленного в постели с женой его друга и подала на развод, но по решению суда должна была выплатить компенсацию. Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.

— Эта женщина присутствовала на нашей свадьбе и видела, как я смотрела в глаза своему любимому мужчине и произносила клятвы. Я их застукала, и дело дошло до суда. И по какой-то чудовищной несправедливости именно мне пришлось платить супругу 7,5 тысячи долларов, — написала она в "Фейсбуке".

Как передаёт Metro, женщина обратилась в банк с просьбой выдать ей нужную сумму самыми мелкими монетами — даймами. По её словам, сотрудницы банка, услышав историю, с радостью помогали и выражали слова поддержки.

В итоге мама двоих детей собрала десять коробок мелочи общим весом 159 килограммов, которые отправила своему экс-супругу в качестве своеобразной мести.

Пользователи Сети поддержали женщину и её поступок. Сама же она призналась, что переносит развод благополучно и даже купила футболку с надписью "Счастливо разведена".