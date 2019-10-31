В Египте контролёр вытолкнул безбилетников из поезда на ходу, один погиб

В ж/д управлении страны заявили, что пассажиры спрыгнули добровольно, но очевидцы происшествия утверждают обратное.

В Египте задержали контролёра, который выкинул на ходу из поезда двух пассажиров за безбилетный проезд, в результате один из них погиб, а другой получил серьёзные травмы. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Магди Ибрагим Мохамед потребовал, чтобы безбилетники оплатили штраф, однако у них не было денег. Тогда контролёр заявил, чтобы мужчины покинули движущийся поезд, который в этот момент проезжал город Танта.

В результате падения один из пассажиров погиб, а другой лишился ноги и получил серьёзные травмы.

Как заявили представители железнодорожного управления Египта, оба пассажира добровольно спрыгнули с поезда. Однако очевидцы происшествия утверждают обратное.

Ранее Лайф рассказал о драке безбилетника с водителем троллейбуса в Дзержинске.