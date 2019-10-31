На Сардинии задержали туриста за кражу более 40 кг песка и камней

Служба безопасности аэропорта Кальяри задержала туриста, который пытался вывезти в багаже 45 килограммов песка и камней с местных пляжей. Об этом сообщает Sardinia Post.

По данным журналистов, преступником оказался итальянец, проживающий в другой части страны. Он спрятал награбленное в багаже, оплатил перевес и дожидался вылета.

С 2017 года на Сардинии принят закон, запрещающий вывозить песок, камни, ракушки с белоснежных пляжей острова, поскольку из-за изменений климата и воровства туристов почве острова грозит эрозия. Наказание варьируется от 500 евро до 6 лет тюрьмы.

Туристы попытались украсть с пляжа Сардинии 30 килограммов камней