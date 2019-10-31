СМИ: Крымские чиновники попали в ДТП в Подмосковье, есть погибший

Скончался директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

Первый заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Московской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате аварии погиб один человек.

— 29 октября на трассе М11 [первый] замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко не справился с управлением на своём автомобиле и врезался в отбойник, — рассказал собеседник агентства.

Как пишет "Регион.Онлайн", вечером 29 октября автомобиль марки Land Cruiser Prado 150, за рулём которого был Савченко, протаранил отбойник на 19-м километре трассы М11, на подъезде к Москве.

В результате происшествия погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. Пострадали же сам замминистра, а также глава управления стратегического развития Минздрава по Республике Крым Илья Турчиненко.

Как отмечает ТАСС, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии устанавливаются. На данный момент официального подтверждения данной информации со стороны правоохранительных органов нет.